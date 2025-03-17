Столичні патрульні врятували киянку, яка хотіла вкоротити собі віку

фото: Патрульна поліція Києва

У Києві жінка намагалася вчинити самогубство. Її врятувати патрульні

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

Нещодавно на спецлінію 112 зателефонувала жінка, яка повідомила, що її знайома намагається вчинити самогубство в Голосіївському районі.

Столичні патрульні негайно прибули за вказаною адресою та зайшли до квартири, де знайшли жінку з порізами на руках.

Інспектори одразу викликали швидку допомогу й надали постраждалій необхідну першу медичну допомогу. Зокрема наклали кровоспинну пов'язку, і підтримували її стан до приїзду лікарів. Жінку госпіталізували.

Нагадаємо, минулого тижня в Олександрії на Кіровоградщині чоловік кинув із вікна підірвані страйкбольні гранати, а пізніше вчинив самогубство. Його доставили до лікарні, але згодом він помер від отриманих травм.