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17 березня 2025, 12:43

Столичні патрульні врятували киянку, яка хотіла вкоротити собі віку

17 березня 2025, 12:43
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фото: Патрульна поліція Києва
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У Києві жінка намагалася вчинити самогубство. Її врятувати патрульні

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

Нещодавно на спецлінію 112 зателефонувала жінка, яка повідомила, що її знайома намагається вчинити самогубство в Голосіївському районі.

Столичні патрульні негайно прибули за вказаною адресою та зайшли до квартири, де знайшли жінку з порізами на руках.

Інспектори одразу викликали швидку допомогу й надали постраждалій необхідну першу медичну допомогу. Зокрема наклали кровоспинну пов'язку, і підтримували її стан до приїзду лікарів. Жінку госпіталізували.

Нагадаємо, минулого тижня в Олександрії на Кіровоградщині чоловік кинув із вікна підірвані страйкбольні гранати, а пізніше вчинив самогубство. Його доставили до лікарні, але згодом він помер від отриманих травм.

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