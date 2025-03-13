На Тернопільщині хворий хлопчик кілька днів був сам вдома й помер: матір отримала підозру
Жительці Чорткова на Тернопільщині повідомили про підозру у злісному невиконанні батьківських обов’язків
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, що жінка не доглядала за своїм сином, який народився з патологіями і потребував особливого постійного догляду через важку хворобу.
З моменту оформлення соціальної допомоги у 2022 році вона жодного разу не звернулася до лікарів, хоча дитина цього потребувала. Крім того, хлопчик три дні був сам у квартирі, попри свій безпорадний стан, і помер. Жінка сама зателефонувала в поліцію, коли "навідалась" до помешкання.
За висновками експертів, смерть настала через механічну асфіксію від закриття отворів носа і рота мʼякими предметами. Також встановлено, що хлопчик кілька днів не їв – у його шлунку та кишківнику не було жодних залишків їжі.
Жінці обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті судили чоловіка, який в п'яному стані вбив ножем свого однорічного сина. Після скоєного він ховався в лісовому масиві, проте правоохоронці його затримали. Суд приговорив його до довічного ув'язнення.