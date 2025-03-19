В Умани во время застолья отчим избил пасынка битой

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Полицейские Умани сообщили о подозрении мужчине, ударившему пасынка битой по голове. Последнего госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 14 марта в одном из частных домов в Умани.

Во время распития алкогольных напитков мужчины поссорились и затеяли драку. Тогда 57-летний отчим взял биту и ударил ею по голове 40-летнего пасынка. Наутро медики госпитализировали пострадавшего с тяжелыми травмами.

Злоумышленника задержали и объявили подозрение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, в Тернопольской области больной мальчик несколько дней был сам дома и умер. Матери сообщили о подозрении в злостном невыполнении родительских обязанностей.

Ранее на Закарпатье судили мужчину, который в пьяном виде убил ножом своего годовалого сына. После совершенного он скрывался в лесу, однако правоохранители его задержали. Суд приговорил его к пожизненному заключению.