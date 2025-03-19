У київській гімназії побилися учні: поліція проводить перевірку
Поліцейські проводять перевірку за фактом бійки, яка сталася в гімназії Голосіївського району Києва
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Інформацію про інцидент між учнями гімназії поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж. До цього жодних повідомлень чи заяв щодо події не надходило.
Попередньо встановлено, що конфлікт між семикласниками відбувся ще тиждень тому.
Ювенальні поліцейські наразі спілкуються з учасниками бійки, їхніми батьками й адміністрацією гімназії. Триває з'ясування причин конфлікту та інших обставин.
Нагадаємо, суд відмовив у продовженні тримання під вартою юнака, якого підозрюють в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Його відпустили під особисте зобов’язання.
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