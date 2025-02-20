Медпрацівниця з Черкащини брала $7 за оформлення фейкової інвалідності

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На Черкащині поліцейські затримали медичну працівницю, яка обіцяла допомогти з оформленням групи інвалідності без будь-яких перешкод

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Схему додаткового заробітку організувала працівниця однієї з лікарень Черкаського району.

Правоохоронці задокументували отримання 29-річною лаборанткою від військовослужбовця неправомірної вигоди у сумі 7 000 доларів.

За цю суму вона обіцяла чоловіку посприяти у безперешкодному оформленні групи інвалідності.

Поліцейські вилучили гроші та провели обшук під час якого, виявили медичну документацію, носії інформації та інші речові докази.

Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині судили фельдшера, який продавав фіктивні довідки про інвалідність. До схеми він залучив ще кількох медиків.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці викрили схеми по зриву мобілізації в трьох областях України. Зокрема, водіїв міжнародних рейсів, які ховали у фурах військовозобов'язаних чоловіків