Медработница из Черкасской области брала $7 за оформление фейковой инвалидности

фото: Национальная полиция

В Черкасской области полицейские задержали медицинскую работницу, которая обещала помочь с оформлением группы инвалидности без каких-либо препятствий

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Схему дополнительного заработка организовала работница одной из больниц Черкасского района.

Правоохранители задокументировали получение 29-летней лаборанткой от военнослужащего неправомерной выгоды на сумму 7 000 долларов.

За эту сумму она обещала мужчине помочь в беспрепятственном оформлении группы инвалидности.

Полицейские изъяли деньги и провели обыск, выявили медицинскую документацию, носители информации и другие вещественные доказательства.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области судили фельдшера, который продавал фиктивные справки об инвалидности. В схему он привлек еще нескольких медиков.

Ранее мы сообщали, что правоохранители разоблачили схемы по срыву мобилизации в трех областях Украины. В частности, водителей международных рейсов, хоронивших в фурах военнообязанных мужчин