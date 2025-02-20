Медработница из Черкасской области брала $7 за оформление фейковой инвалидности
В Черкасской области полицейские задержали медицинскую работницу, которая обещала помочь с оформлением группы инвалидности без каких-либо препятствий
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Схему дополнительного заработка организовала работница одной из больниц Черкасского района.
Правоохранители задокументировали получение 29-летней лаборанткой от военнослужащего неправомерной выгоды на сумму 7 000 долларов.
За эту сумму она обещала мужчине помочь в беспрепятственном оформлении группы инвалидности.
Полицейские изъяли деньги и провели обыск, выявили медицинскую документацию, носители информации и другие вещественные доказательства.
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Хмельницкой области судили фельдшера, который продавал фиктивные справки об инвалидности. В схему он привлек еще нескольких медиков.
Ранее мы сообщали, что правоохранители разоблачили схемы по срыву мобилизации в трех областях Украины. В частности, водителей международных рейсов, хоронивших в фурах военнообязанных мужчин