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20 февраля 2025, 11:28

Медработница из Черкасской области брала $7 за оформление фейковой инвалидности

20 февраля 2025, 11:28
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фото: Национальная полиция
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В Черкасской области полицейские задержали медицинскую работницу, которая обещала помочь с оформлением группы инвалидности без каких-либо препятствий

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Схему дополнительного заработка организовала работница одной из больниц Черкасского района.

Правоохранители задокументировали получение 29-летней лаборанткой от военнослужащего неправомерной выгоды на сумму 7 000 долларов.

За эту сумму она обещала мужчине помочь в беспрепятственном оформлении группы инвалидности.

Полицейские изъяли деньги и провели обыск, выявили медицинскую документацию, носители информации и другие вещественные доказательства.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области судили фельдшера, который продавал фиктивные справки об инвалидности. В схему он привлек еще нескольких медиков.

Ранее мы сообщали, что правоохранители разоблачили схемы по срыву мобилизации в трех областях Украины. В частности, водителей международных рейсов, хоронивших в фурах военнообязанных мужчин

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