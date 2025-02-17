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17 лютого 2025, 19:33

На Хмельниччині фельдшер "торгував інвалідністю": як його покарав суд

17 лютого 2025, 19:33
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На Хмельниччині судили фельдшера, який продавав фіктивні довідки про інвалідність. До схеми він залучив ще кількох медиків

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

За даними слідства, восени 2023 року фельдшер Волочинської підстанції "швидкої доопмоги" в Хмельницькій області пообіцяв вплинути на членів обласної медико-соціальної експертної комісії. За 3 600 доларів США він пообіцяв знайомій допомогу в оформленні ІІ групи інвалідності. До схеми він залучив лікаря-невропатолога та фтизіатра. Вони взяли з жінки ще по 100 доларів США, щоб вона самостійно не проходила МСЕК.

Після цього обвинувачені почали оформлювати фіктивну інвалідність своїм пацієнтам. За даними правоохоронців, фельдшер запропонував одній жінці оформити інвалідність за 6 700 доларів США, а згодо – підняв вартість послуги до 7 500 доларів США. Іншій пацієнтці, яка хотіла змінити групу інвалідності, фельдшер запропонував допомогу за 5 000 доларів США.

У суді визнали фельдшера винним. Йому призначили штраф у розмірі 93 500 гривень. Його спільникам теж призначили штрафи – по 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили ділка в Кіровоградській області. Чоловік за 20 тисяч доларів США виготовляв для ухилянтів довідки. З фейковими довідками військовозобов'язані могли знятися з військового обліку. Тепер чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення.

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