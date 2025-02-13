На Черкащині рибалка провалився під лід і загинув
У селі Кайтанівка Черкаської області з водойми дістали тіло чоловіка. Він провалився під лід під час риболовлі
Як передає RegioNews, про це повідомила Рятувальна станція Сміла.
Зазначається, що внаслідок пригоди загинув 51-річний місцевий житель.
Чоловік повертався з риболовлі в темну пору й випадково натрапив на тонкий лід.
На місце виїхали водолази, які знайшли місце, де чоловік провалився під кригу. Вони кажуть, що лід був настільки тонкий, що крізь нього одразу вдалося побачити тіло загиблого. Його підняли на поверхню та передали правоохоронцям.
Нагадаємо, до довічного ув'язнення можуть засудити 19-річного жителя Одещини, який вбив трирічного хлопчика.
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