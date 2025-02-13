08:59  13 лютого
Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених
10:05  13 лютого
Україна закликає світ покарати Росію за депортацію українських дітей
07:28  13 лютого
Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2025, 12:35

До довічного ув'язнення можуть засудити 19-річного жителя Одещини, який вбив трирічного хлопчика

13 лютого 2025, 12:35
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Чоловік побив дитину, роздратувавшись її плачем. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Одещини.

На днях чоловік побив дитину своєї співмешканки, бо та плакала і не хотіла заспокоюватись. Дитину госпіталізували з численними травмами.

У середу, 12 лютого, малюк помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні, не приходячи до свідомості. Попередньо, хлопчик помер від крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломів ребер. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Правоохоронці затримали 19-річного фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Львівській області жінка жорстоко побила іноземця. Від отриманих травм він помер.

Одеська область умисне вбивство дитина поліція Побиття
На Одещині жінка викрала у літнього сусіда майже 20 тисяч гривень
13 лютого 2025, 12:09
На Одещині в геріатричному пансіонаті сталася пожежа: загинули 3 людини
12 лютого 2025, 15:20
На Одещині працівник ТЦК за 5-8 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон
12 лютого 2025, 12:31
Всі новини »
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
За що українські бізнесмени та депутати потрапили під санкції: названі причини
13 лютого 2025, 12:45
Продала двомісячну доньку за $20 тисяч, щоб купити авто: у Харкові затримали 22-річну дівчину
13 лютого 2025, 12:29
Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука
13 лютого 2025, 12:20
"Прилетіло" у багатоповерхівку: росіяни вдарили по центру Херсона
13 лютого 2025, 12:14
На Одещині жінка викрала у літнього сусіда майже 20 тисяч гривень
13 лютого 2025, 12:09
Політичні репресії замість єдності: чи є в України інстинкт самозбереження?
13 лютого 2025, 11:59
Британія презентувала інноваційний комплекс ППО Gravehawk, створений спеціально для України
13 лютого 2025, 11:55
У Житомирі затримали 16-річну російську агентку, яка виготовила вибухівку для підриву поліції
13 лютого 2025, 11:36
Через санкції у Порошенка забирають все майно
13 лютого 2025, 11:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »