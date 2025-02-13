До довічного ув'язнення можуть засудити 19-річного жителя Одещини, який вбив трирічного хлопчика

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Чоловік побив дитину, роздратувавшись її плачем. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Одещини.

На днях чоловік побив дитину своєї співмешканки, бо та плакала і не хотіла заспокоюватись. Дитину госпіталізували з численними травмами.

У середу, 12 лютого, малюк помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні, не приходячи до свідомості. Попередньо, хлопчик помер від крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломів ребер. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Правоохоронці затримали 19-річного фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Львівській області жінка жорстоко побила іноземця. Від отриманих травм він помер.