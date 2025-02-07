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Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Посадовці двох підприємств у 2022-2024 роках налагодили незаконне виробництво пального з нафтопродуктів без ліцензії. Готову контрафактну продукцію продавали через мережу автозаправних станцій по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 580 тонн нафтопродуктів, обладнання для переробки сировини, два наземні резервуари з 40 тоннами пального, паливно-роздавальну колонку з майже 9 тоннами пального, пів мільйона гривень готівкою та документацію щодо незаконної діяльності. Також виявили 5 мобільних телефони з переписками про зберігання й продаж контрафакту.

Орієнтовна вартість вилученого – 13,5 млн грн. Зразки пального направили на експертизу.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили підпільну тютюнову фабрику та вилучили близько 12 тисяч пачок цигарок.