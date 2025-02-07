На Черкащині незаконно виготовляли пальне, яке продавали на АЗС по всій країні
Правоохоронці припинили незаконне виготовлення бензину та дизелю на території Черкаської області
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Посадовці двох підприємств у 2022-2024 роках налагодили незаконне виробництво пального з нафтопродуктів без ліцензії. Готову контрафактну продукцію продавали через мережу автозаправних станцій по всій Україні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 580 тонн нафтопродуктів, обладнання для переробки сировини, два наземні резервуари з 40 тоннами пального, паливно-роздавальну колонку з майже 9 тоннами пального, пів мільйона гривень готівкою та документацію щодо незаконної діяльності. Також виявили 5 мобільних телефони з переписками про зберігання й продаж контрафакту.
Орієнтовна вартість вилученого – 13,5 млн грн. Зразки пального направили на експертизу.
Нагадаємо, раніше на Волині викрили підпільну тютюнову фабрику та вилучили близько 12 тисяч пачок цигарок.