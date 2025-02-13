В Черкасской области рыбак провалился под лед и погиб

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В селе Кайтановка Черкасской области из водоема достали тело мужчины. Он провалился под лед во время рыбалки

Как передает RegioNews, об этом сообщила Спасательная станция Смела.

Отмечается, что в результате происшествия погиб 51-летний местный житель.

Мужчина возвращался из рыбалки в темное время и случайно наткнулся на тонкий лед.

На место выехали водолазы, которые нашли место, где мужчина провалился под лед. Они говорят, что лед был настолько тонок, что сквозь него сразу удалось увидеть тело погибшего. Его подняли на поверхность и передали правоохранителям.

Напомним, к пожизненному заключению могут приговорить 19-летнего жителя Одесщины, убившего трехлетнего мальчика.