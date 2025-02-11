В Умані чоловіки побилися в номері готелю: один із них в тяжкому стані

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В Умані в одному з місцевих готелів двоє чоловіків сталася бійка між двома чоловіками, внаслідок чого один із них потрапив до лікарні в тяжкому стані. Триває розслідування

Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області, передає RegioNews.

Зазначається, що напередодні в одному з місцевих готелів двоє чоловіків, 33 та 27 років, розпивали алкогольні напої. Утім, дружнє застілля переросло у сварку.

За попередньою інформацією, молодший чоловік під час конфлікту втратив контроль над собою та наніс товаришу численні удари руками й ногами.

Медики, які прибули на виклик, екстрено госпіталізували потерпілого до реанімації. Його стан оцінюється як тяжкий.

Поліцейські оперативно затримали 27-річного нападника.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині двоє жінок побилися в офісі. Поліція розслідує обставини конфлікту.

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