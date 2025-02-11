У Києві п'яний водій виїхав на тротуар і травмував перехожу
Поліцейські затримали водія Volkswagen, який п'яним виїхав на тротуар, травмував перехожу та втік з місця події
Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, передає RegioNews.
ДТП трапилася напередодні у Дніпровському районі столиці.
41-річний керманич Volkswagen Passat, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на 24-річну дівчину. Вона отримала тілесні ушкодження: перелом ребер та забої. Постраждалу госпіталізували
Винуватець автопригоди намагався втекти. Однак його затримали перехожі та передали працівникам поліції.
"Драґер" показав 2,45 проміле алкоголю в крові порушника.
Водію "світить" покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.
Нагадаємо, в столиці водій BMW в нетверезому стані не дотримався дистанції та врізався в інше авто, через що постраждали люди.
Раніше в Тернополі водій збив 42-річну жінку на смерть. Це сталося, коли вона переходила дорогу. Після цього в цю ж машину в'їхали ще три авто, які рухалися позаду - Renault Trafic, Volkswagen CC та Skoda Octavia.