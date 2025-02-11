У Києві п'яний водій виїхав на тротуар і травмував перехожу

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Поліцейські затримали водія Volkswagen, який п'яним виїхав на тротуар, травмував перехожу та втік з місця події

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, передає RegioNews.

ДТП трапилася напередодні у Дніпровському районі столиці.

41-річний керманич Volkswagen Passat, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на 24-річну дівчину. Вона отримала тілесні ушкодження: перелом ребер та забої. Постраждалу госпіталізували

Винуватець автопригоди намагався втекти. Однак його затримали перехожі та передали працівникам поліції.

"Драґер" показав 2,45 проміле алкоголю в крові порушника.

Водію "світить" покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Нагадаємо, в столиці водій BMW в нетверезому стані не дотримався дистанції та врізався в інше авто, через що постраждали люди.

Раніше в Тернополі водій збив 42-річну жінку на смерть. Це сталося, коли вона переходила дорогу. Після цього в цю ж машину в'їхали ще три авто, які рухалися позаду - Renault Trafic, Volkswagen CC та Skoda Octavia.