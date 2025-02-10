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10 лютого 2025, 16:23

На Одещині двоє жінок побилися в офісі

10 лютого 2025, 16:23
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фото: ілюстративне
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Поліцейські розслідують обставини конфлікту між двома жінками, що стався в офісі однієї з організацій в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що між 56-річною працівницею офісу організації та 72-річною відвідувачкою стався словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Пізніше до поліції надійшли заяви від обох жінок. За даним фактом правоохоронці розпочали два провадження за ознаками частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження.

Під час розслідування поліцейські встановлюватимуть обставини конфлікту, його причину та ступінь тяжкості отриманих сторонами тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали чоловіка, який підпалив авто у підземному паркінгу. В результаті дій зловмисника пошкоджено 4 транспортні засоби.

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