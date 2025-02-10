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10 лютого 2025, 23:20

На Миколаївщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив пенсіонерку

10 лютого 2025, 23:20
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Фото: Нацполіція
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Уродженець Миколаївщини в Хмельницькій області вбив 79-річну жінку. Тіло матері знайшла її донька

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

6 лютого в одній з квартир у Хмельницькому жінка знайшла тіло своєї 79-річної матері із рубаними ранами голови. Підозра одразу впала на 51-річного співмешканця доньки, який напередодні агресивно побив 53-річна жінку. Ця гіпотеза підтвердилась: 5 лютого він був вдома у загиблої та вчинив вбивство.

Після інциденту чоловік втік до Миколаївської області, звідки він родом. Там його і затримали. В нього знайшли телефон, який міг належати вбитій пенсіонерці.

"На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту без права внесення застави", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше в Харкові затримали чоловіка, який зарізав свого двоюрідного брата. Відомо, що сварка між ними сталась через автомобіль, який один з братів пошкодив. Під час суперечки обвинувачений вдарив потерпілого ножем у грудну клітину, через що той потім помер у лікарні.

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