Водій напідпитку спричинив ДТП на Київщині: постраждала дитина

фото: Національна поліція

Поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику, що скоїв ДТП на Броварщині

Про це повідомили в Поліції Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями, поблизу села Старе трапилася аварія. 50-річний водій легковика ВАЗ, не впорався із керуванням та допустив з’їзд з дороги у кювет.

Відомо, що у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед них четверо малолітніх дітей.

Внаслідок ДТП до лікарні госпіталізовано двох пасажирів: 8-річну дівчинку з переломом ноги та 28-річного хлопця.

Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння з рівнем алкоголю у крові 2.26 проміле.

Зловмисника затримали правоохоронці Броварського управління поліції Київщини та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Вінничині на смерть збили пішохода, поліція почала розслідування.

Раніше ми повідомляли, що в Рівному легковик збив на "зебрі" жінку. Потерпілу госпіталізували з переломом ноги.