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11 февраля 2025, 13:30

В Умани мужчины подрались в номере гостиницы: один из них в тяжелом состоянии

11 февраля 2025, 13:30
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фото: Национальная полиция
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В Умани в одной из местных гостиниц двое мужчин произошли потасовки между двумя мужчинами, в результате чего один из них попал в больницу в тяжелом состоянии. Продолжается расследование

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что накануне в одной из местных гостиниц двое мужчин, 33 и 27 лет, распивали алкогольные напитки. Впрочем, дружеское застолье переросло в ссору.

По предварительной информации, младший мужчина во время конфликта потерял контроль над собой и нанес товарищу многочисленные ушибы руками и ногами.

Прибывшие по вызову медики экстренно госпитализировали пострадавшего в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полицейские оперативно задержали 27-летнего нападающего.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области две женщины подрались в офисе . Полиция расследует обстоятельства конфликта.

Ранее мы сообщали, что уроженец Николаевской области в Хмельницкой области убил 79-летнюю женщину . Тело матери обнаружила ее дочь.

конфликт драка Умань отель алкоголь больница
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