В Умани мужчины подрались в номере гостиницы: один из них в тяжелом состоянии

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В Умани в одной из местных гостиниц двое мужчин произошли потасовки между двумя мужчинами, в результате чего один из них попал в больницу в тяжелом состоянии. Продолжается расследование

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что накануне в одной из местных гостиниц двое мужчин, 33 и 27 лет, распивали алкогольные напитки. Впрочем, дружеское застолье переросло в ссору.

По предварительной информации, младший мужчина во время конфликта потерял контроль над собой и нанес товарищу многочисленные ушибы руками и ногами.

Прибывшие по вызову медики экстренно госпитализировали пострадавшего в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полицейские оперативно задержали 27-летнего нападающего.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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