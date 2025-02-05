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05 лютого 2025, 13:37

На Черкащині до психлікарні помістили чоловіка, який з ножем напав на знайомого

05 лютого 2025, 13:37
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фото: ілюстративне
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У місті Сміла чоловіку, який скоїв замах на вбивство, призначили психіатричне лікування

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що влітку 2021 року чоловік наніс ножем своєму знайомому кілька ударів в ділянку тулуба. На щастя, постраждалого вдалося врятувати.

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, нападник в момент скоєння злочину не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому суд ухвалив застосувати до нього примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Нагадаємо, в Харківській області чоловік ледве вбив покупця в магазині. Один з них напав на іншого і почав бити його сокирою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Черкаська область Сміла замах психлікарня прокуратура ніж
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