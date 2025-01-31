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31 січня 2025, 08:55

У Черкасах уламки "шахеда" впали на багатоповерхівку: виникла пожежа

31 січня 2025, 08:55
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ілюстративне фото: ДСНС України у Черкаській області
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Вночі на Черкащині по ворожих БпЛА активно працювали підрозділи ППО. Уламки одного з  "шахедів" впали на багатоповерхівку в Черкасах

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За попередніми даними, у Черкасах уламки "шахеда" пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки. На місці "прильоту" виникла пожежа, яку вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину.

"На щастя, з мешканцями все гаразд — допомоги медиків не потребували", — йдеться у повідомленні.

Ігор Табурець додав, що ППО Черкащини знищила шість російських БпЛА.

Нагадаємо, на Сумщині зенітники знищили п'ять російських "шахедів".

РФ війна Черкаси Черкаська область БПЛА атака ППО шахед Табурець Ігор Іванович
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