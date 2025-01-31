У Черкасах уламки "шахеда" впали на багатоповерхівку: виникла пожежа
Вночі на Черкащині по ворожих БпЛА активно працювали підрозділи ППО. Уламки одного з "шахедів" впали на багатоповерхівку в Черкасах
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
За попередніми даними, у Черкасах уламки "шахеда" пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки. На місці "прильоту" виникла пожежа, яку вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину.
"На щастя, з мешканцями все гаразд — допомоги медиків не потребували", — йдеться у повідомленні.
Ігор Табурець додав, що ППО Черкащини знищила шість російських БпЛА.
Нагадаємо, на Сумщині зенітники знищили п'ять російських "шахедів".
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