У Черкасах уламки "шахеда" впали на багатоповерхівку: виникла пожежа

ілюстративне фото: ДСНС України у Черкаській області

Вночі на Черкащині по ворожих БпЛА активно працювали підрозділи ППО. Уламки одного з "шахедів" впали на багатоповерхівку в Черкасах

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За попередніми даними, у Черкасах уламки "шахеда" пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки. На місці "прильоту" виникла пожежа, яку вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину.

"На щастя, з мешканцями все гаразд — допомоги медиків не потребували", — йдеться у повідомленні.

Ігор Табурець додав, що ППО Черкащини знищила шість російських БпЛА.

Нагадаємо, на Сумщині зенітники знищили п'ять російських "шахедів".