В Черкасской области в психушку поместили мужчину, который с ножом напал на знакомого

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Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что летом 2021 года мужчина нанес ножом своему знакомому несколько ударов в участок туловища. К счастью, пострадавшего удалось спасти.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, нападающий в момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими, поэтому суд принял применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Напомним, в Харьковской области мужчина едва убил покупателя в магазине. Один из них напал на другого и стал избивать его топором. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.