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30 січня 2025, 18:24

На Черкащині сталася масова ДТП на трасі

30 січня 2025, 18:24
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фото: поліція
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В Уманському районі Черкаської області сталася дорожня аварія за участі семи автомобілів. Сьогодні у регіоні погана видимість на дорогах через туман

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Як розповіли у поліції, аварія сталася на трасі "Київ-Одеса" у межах Уманського району.

Наразі правоохоронці працюють на місці ДТП. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Більше деталей про масову аварію правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

На оприлюдненому поліцією фото видно, що у регіоні сьогодні туманна погода.

Нагадаємо, ще одна ДТП сталася сьогодні на трасі Н-16 біля міста Звенигородка у Черкаській області. Водій вантажівки DAF через туман втратив орієнтир і не впорався з керуванням. Вантажівка перекинулася.

ДТП Черкаська область аварія траса туман
На Черкащині через сильний туман перекинулася вантажівка
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