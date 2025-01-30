фото: поліція

В Уманському районі Черкаської області сталася дорожня аварія за участі семи автомобілів. Сьогодні у регіоні погана видимість на дорогах через туман

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Як розповіли у поліції, аварія сталася на трасі "Київ-Одеса" у межах Уманського району.

Наразі правоохоронці працюють на місці ДТП. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Більше деталей про масову аварію правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

На оприлюдненому поліцією фото видно, що у регіоні сьогодні туманна погода.

Нагадаємо, ще одна ДТП сталася сьогодні на трасі Н-16 біля міста Звенигородка у Черкаській області. Водій вантажівки DAF через туман втратив орієнтир і не впорався з керуванням. Вантажівка перекинулася.