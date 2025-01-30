В Україні буде тепло і без опадів: прогноз погоди на 30 січня

фото з відкритих джерел

Сьогодні в Україні буде тепло. Опади не прогнозуються. У більшості областей вранці місцями очікується туман

Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.

За даними синоптиків, через територію України 30 січня переміститься малоактивний атмосферний фронт, який втрачатиме свою активність.

Вітер буде з південних напрямків, слабкий.

У Києві та області хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. У столиці 8-10° тепла, на Київщині - 6-11°.



Нагадаємо, тепла погода Україні протримається практично до кінця січня. А з 1 лютого температура вже почне знижуватися.