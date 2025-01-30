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ДТП сталася в четвер, 30 січня, на трасі Н-16 біля міста Звенигородка у Черкаській області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій DAF через туман втратив орієнтир і не впорався з керуванням. У результаті вантажівка перекинулася. 57-річного чоловіка на місці оглянули медики "швидкої", від госпіталізації він відмовився.

Деякий час рух даною ділянкою дороги був ускладнений.

Нагадаємо, 28 січня на Тернопільщині зіткнулися три авто марки Volkswagen. Внаслідок аварії постраждав один з водіїв.