фото: полиция

В Уманском районе Черкасской области произошла дорожная авария с участием семи автомобилей. Сегодня в регионе плохая видимость на дорогах из-за тумана

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Как рассказали в полиции, авария произошла на трассе "Киев-Одесса" в пределах Уманского района.

Правоохранители работают на месте ДТП. Информация о пострадавших устанавливается.

Больше деталей о массовой аварии правоохранители обещают сообщить впоследствии.

На опубликованном полицией фото видно, что в регионе сегодня туманная погода.

Напомним, еще одно ДТП произошло сегодня на трассе Н-16 возле города Звенигородка в Черкасской области. Водитель грузовика DAF из-за тумана потерял ориентир и не справился с управлением. Грузовик перекинулся.