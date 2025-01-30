В Черкасской области произошло массовое ДТП на трассе
В Уманском районе Черкасской области произошла дорожная авария с участием семи автомобилей. Сегодня в регионе плохая видимость на дорогах из-за тумана
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.
Как рассказали в полиции, авария произошла на трассе "Киев-Одесса" в пределах Уманского района.
Правоохранители работают на месте ДТП. Информация о пострадавших устанавливается.
Больше деталей о массовой аварии правоохранители обещают сообщить впоследствии.
На опубликованном полицией фото видно, что в регионе сегодня туманная погода.
Напомним, еще одно ДТП произошло сегодня на трассе Н-16 возле города Звенигородка в Черкасской области. Водитель грузовика DAF из-за тумана потерял ориентир и не справился с управлением. Грузовик перекинулся.