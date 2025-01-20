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20 січня 2025, 10:30

У Черкасах жінка влаштувала стрілянину

20 січня 2025, 10:30
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фото: поліція Черкаської області
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Черкаські правоохоронці та місцеві жителі затримали жінку, яка почала стріляти в магазині

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області, передає RegioNews.

За інформацією поліції, інцидент стався ввечері 17 січня на вулиці Митницькій. Жінка увійшла до магазину, дістала пістолет і кілька разів вистрілила. Це сталося у той момент, коли у приміщенні крамниці перебували покупці та торговий персонал.

Правоохоронці зазначають, що попри шок, працівники магазину та покупці не розгубилися та роззброїли жінку й викликали поліцію. Співробітники МВС оперативно прибули на місце події та затримали правопорушницю.

Затриманою виявилася 31-річна місцева жителька. Наразі слідчі Черкаського райуправління поліції з'ясовують мотиви її дій, які кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чи перебувала жінка в стані сп’яніння наразі невідомо, бо від освідування вона відмовилася.

Зброю вилучили та скерували на дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Жінці загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік спровокував конфлікт у кафе, після чого повернувся з рушницею та поранив трьох осіб.

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