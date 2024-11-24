На вокзалі у Львові сталася стрілянина

фото: zaxid.net

На головному залізничному вокзалі міста Львова увечері 23 листопада 54-річний чоловік влаштував стрілянину. Його затримали правоохоронці

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на пресслужбу поліції Львівщини, передає RegioNews.

Інцидент трапився близько 20 години на одному з перонів вокзалу. Чоловік здійснив декілька пострілів у повітря. Люди не постраждали.

За даними поліції, стрілець був п'яним. Його швидко затримали та вилучили у нього револьвер Флобер.

Варто зазначити, що револьвер Флобер є у вільному продажу, оскільки не вважається вогнепальною зброєю. На затриманого адмінпротокол про хуліганство.

Роботу вокзалу через стрілянину зупиняти не довелося, адже хулігана оперативно затримали правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада в одному з готелів Києва виникла бійка, яка переросла у стрілянину. Внаслідок конфлікту загинув 27 річний чоловік. Ще двоє людей, зокрема охоронець готелю, отримали вогнепальні поранення.

Правоохоронці сьогодні, 24 листопада, затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів Києва та вбив людину.