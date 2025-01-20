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20 января 2025, 10:30

В Черкассах женщина устроила стрельбу

20 января 2025, 10:30
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фото: полиция Черкасской области
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Черкасские стражи порядка и местные жители задержали женщину, которая начала стрелять в магазине

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По информации полиции, инцидент произошел вечером 17 января на улице Мытницкой. Женщина вошла в магазин, достала пистолет и несколько раз выстрелила. Это произошло в тот момент, когда в помещении магазина находились покупатели и торговый персонал.

Правоохранители отмечают, что, несмотря на шок, работники магазина и покупатели не растерялись и разоружили женщину и вызвали полицию. Сотрудники МВД оперативно прибыли на место происшествия и задержали правонарушительницу.

Задержанной оказалась 31-летняя местная жительница. Следователи Черкасского райуправления полиции выясняют мотивы ее действий, которые квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Находилась ли женщина в состоянии опьянения, пока неизвестно, потому что от осведомления она отказалась.

Оружие изъяли и направили на исследования в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области мужчина спровоцировал конфликт в кафе, после чего вернулся с ружьем и ранил трех человек .

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