На Одещині чоловік влаштував стрілянину з рушниці у кафе, постраждали троє людей
На Одещині чоловік спровокував конфлікт у кафе, після чого повернувся з рушницею та поранив трьох осіб. Поліція вже затримала нападника
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.
Правоохоронці встановили, що місцевий житель, який відпочивав із товаришем у кафе, почав чіплятися до інших відвідувачів та спровокував з ними сварку. Коли між сторонами зав’язалася сутичка, зловмисник поїхав на автівці додому, а повернувся вже з рушницею. Фігурант ударив одного чоловіка прикладом по голові, а ще двом травмував ноги, кілька разів вистріливши зі зброї.
Потерпілим віком 32, 45 та 64 років у лікарні надали допомогу і їх відпустили на амбулаторне лікування.
Поліцейські розшукали зловмисника біля місця проживання. Слідчі вилучили у правопорушника транспортний засіб, а з місця злочину - гладкоствольну рушницю та дві стріляні гільзи, які скерують на експертизу.
Згідно з санкцією інкримінованої статті, правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки.