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27 грудня 2024, 17:41

На Одещині чоловік влаштував стрілянину з рушниці у кафе, постраждали троє людей

27 грудня 2024, 17:41
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фото: поліція
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На Одещині чоловік спровокував конфлікт у кафе, після чого повернувся з рушницею та поранив трьох осіб. Поліція вже затримала нападника

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель, який відпочивав із товаришем у кафе, почав чіплятися до інших відвідувачів та спровокував з ними сварку. Коли між сторонами зав’язалася сутичка, зловмисник поїхав на автівці додому, а повернувся вже з рушницею. Фігурант ударив одного чоловіка прикладом по голові, а ще двом травмував ноги, кілька разів вистріливши зі зброї.

Потерпілим віком 32, 45 та 64 років у лікарні надали допомогу і їх відпустили на амбулаторне лікування.

Поліцейські розшукали зловмисника біля місця проживання. Слідчі вилучили у правопорушника транспортний засіб, а з місця злочину - гладкоствольну рушницю та дві стріляні гільзи, які скерують на експертизу.

Згідно з санкцією інкримінованої статті, правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки.

кримінал стрілянина поліція Одеська область
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