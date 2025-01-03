фото: прокуратура

Ще трьом учасникам конфлікту в одному з готелів на столичному Печерську повідомили про підозру

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Наразі підозри у хуліганстві отримали двоє мешканців Одещини та киянин – двоє друзів загиблого та відвідувач готелю.

"23 листопада 2024 року двоє мешканців Одещини у приміщенні готелю у центрі Києва з хуліганських мотивів почали наносити удари чоловіку, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем. Ще один учасник конфлікту – киянин того вечора наніс військовослужбовцю удар кулаком в щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада близько 00:30 в готелі у Печерському районі столиці між кількома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.

Від отриманого поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були госпіталізовані.

Відразу двом мешканцям Дніпра та Василькова оголосили підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України), а мешканцю Василькова ще й в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).