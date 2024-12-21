Житель Черкасс устроил стрельбу по многоэтажке после ссоры с бывшей
Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу по дому в Черкассах. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.
В полиции уточнили, что никто из прохожих и жители многоэтажки не пострадали. Инцидент произошел на улице Героев Днепра в Черкассах.
"Мужчина, приехавший разобраться в отношениях с бывшей, во время конфликта достал пистолет и открыл стрельбу по многоэтажке", - говорится в сообщении.
После этого, как рассказали в полиции, он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.
Правоохранители установили и задержали правонарушителя. Им оказался 54-летний местный житель. В настоящее время его поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Ковеле на Волыни произошла массовая драка со стрельбой при участии правоохранителей.