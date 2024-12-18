фото: поліція

В середу, 18 грудня, у Дарницькому районі столиці між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один вистрілив іншому в голову

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Попередньо, двоє чоловіків почали сваритись на вулиці, після чого один із них дістав револьвер під патрон флобера та вистрілив іншому в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці, а зловмисник втік.

За описом, наданим свідками, стрілка розшукали та затримали патрульні неподалік місця злочину. Ним виявився 61-річний місцевий житель.

Наразі з затриманим працюють слідчі, встановлюються всі обставини події.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, в ніч на 15 грудня в селі Великі Селища Рівненського району між двома компаніями спалахнув конфлікт, який переріс у стрілянину з постраждалими. Внаслідок інциденту чотирьох хлопців госпіталізували до лікарні.

Суд обрав запобіжний захід для 25-річного стрілка. Молодика взяли під варту строком на 48 діб.