В Черкассах уже сделали первые прививки от коронавируса

Вакцину CoviShield уже вкололи десятерым медикам

Вакцину CoviShield уже вкололи десятерым медикам

Фото: Facebook

В среду, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса, в Черкасской областной больнице уже провели прививку вакциной AstraZeneca (Covishield) десятерым медикам.

Как передает RegioNews, об этом сообщили во время пресс-брифинга Черкасской областной государственной администрации.

Так, глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко рассказал, что первую прививку сделали врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы Евгению Горенку, который работает в ковидном отделении.

На сегодняшний день предусмотрено, что будет вакцинировано 100 врачей Черкасской области.

Сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.

Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию с врача-мужчины.

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.