09:14  24 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 5850 новых случаев
08:59  24 февраля
Прокурор Одесской области отреагировал на протесты в поддержку Стерненка
08:11  24 февраля
Двадцать нарушений за сутки: в ООС сообщают о двух раненых и одном погибшем
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2021, 13:39 11

В Черкассах уже сделали первые прививки от коронавируса

24 февраля 2021, 13:39 11
Читайте також українською мовою
Вакцину CoviShield уже вкололи десятерым медикам
Вакцину CoviShield уже вкололи десятерым медикам
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В среду, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса, в Черкасской областной больнице уже провели прививку вакциной AstraZeneca (Covishield) десятерым медикам.

Как передает RegioNews, об этом сообщили во время пресс-брифинга Черкасской областной государственной администрации.

Так, глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко рассказал, что первую прививку сделали врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы Евгению Горенку, который работает в ковидном отделении.

На сегодняшний день предусмотрено, что будет вакцинировано 100 врачей Черкасской области.

Сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.

Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию с врача-мужчины.

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.

коронавирус вакцина Черкасская область медики Александр Скичко

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram