В Черкассах уже сделали первые прививки от коронавируса
В среду, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса, в Черкасской областной больнице уже провели прививку вакциной AstraZeneca (Covishield) десятерым медикам.
Как передает RegioNews, об этом сообщили во время пресс-брифинга Черкасской областной государственной администрации.
Так, глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко рассказал, что первую прививку сделали врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы Евгению Горенку, который работает в ковидном отделении.
На сегодняшний день предусмотрено, что будет вакцинировано 100 врачей Черкасской области.
Сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.
Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию с врача-мужчины.
Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.
Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.