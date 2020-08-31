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31 серпня 2020, 16:37 6

В Одесі суд скасував статус регіональної для російської мови

31 серпня 2020, 16:37 6
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Провадження у цій справі тривало 2 роки
Провадження у цій справі тривало 2 роки
Фото: flickr
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Одеський окружний адміністративний визнав нечинним рішення Одеської міської ради про надання російській мові у місті статусу регіональної.

Про це у Facebook повідомив громадський діяч Святослав Літинський, передає RegioNews.

Зокрема, суд задовольнив позов заступника прокурора Одеської області про скасування рішення міськради.

Дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної російської мови – скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити. Через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради", - повідомив Літинський.

Таким чином, рішення Одеської міськради від 13 квітня 2012 року було скасоване.

Також відомо, що представники міської ради Одеси намагались оскаржити вимоги заступника обласного прокурора, однак суд відхилив клопотання юридичного департаменту мерії.

Нагадаємо, в Одесі побилися націоналісти і представники ЛГБТ-спільноти, поранено поліцейського, бійка сталася в центрі міста.

суд Одеса горсовет мова Постанова
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