Колишнього власника "Дельта Банку" підозрюють в ухилянні від сплати "шалених" податків
Офіс Генерального прокурора оголосив про підозру одному з ексвласників "Дельта Банку" в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, одному із колишніх власників "Дельта Банку" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.
За даними слідства, в лютому 2015 року на рахунок ексвласника "Дельта Банку" надійшли понад 153 млн грн як оплату купівлі іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.
"Отримавши дохід, він зобов’язаний був в період з січня по травень 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з цієї суми. Однак, ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах – понад 33 млн грн", - пояснили у пресслужбі.
У відомстві також зазначили, що наразі підозрюваному обирається запобіжний захід.
Нагадаємо, Національна поліція 20 серпня направила ексвласнику "Дельта Банку" (перебуває у стадії ліквідації) Миколі Лагуну повістку про виклик на допит.