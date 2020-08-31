Колишнього власника "Дельта Банку" підозрюють в ухилянні від сплати "шалених" податків

Йдеться про понад 33 млн грн

Йдеться про понад 33 млн грн

Фото: delo.ua

Офіс Генерального прокурора оголосив про підозру одному з ексвласників "Дельта Банку" в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, одному із колишніх власників "Дельта Банку" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.

За даними слідства, в лютому 2015 року на рахунок ексвласника "Дельта Банку" надійшли понад 153 млн грн як оплату купівлі іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.

"Отримавши дохід, він зобов’язаний був в період з січня по травень 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з цієї суми. Однак, ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах – понад 33 млн грн", - пояснили у пресслужбі.

У відомстві також зазначили, що наразі підозрюваному обирається запобіжний захід.

Нагадаємо, Національна поліція 20 серпня направила ексвласнику "Дельта Банку" (перебуває у стадії ліквідації) Миколі Лагуну повістку про виклик на допит.