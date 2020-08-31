15:04  31 серпня
Партія "Команда Симчишина" вирішила йти на місцеві вибори
16:05  31 серпня
Давид Арахамія розповів, у скільки обходиться кандидатам передвиборна кампанія
17:54  31 серпня
В зоні ООС упродовж доби зберігалася тиша - штаб
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2020, 15:45 3

Колишнього власника "Дельта Банку" підозрюють в ухилянні від сплати "шалених" податків

31 серпня 2020, 15:45 3
Читайте также на русском языке
Йдеться про понад 33 млн грн
Йдеться про понад 33 млн грн
Фото: delo.ua
Читайте также
на русском языке

Офіс Генерального прокурора оголосив про підозру одному з ексвласників "Дельта Банку" в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, одному із колишніх власників "Дельта Банку" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.

За даними слідства, в лютому 2015 року на рахунок ексвласника "Дельта Банку" надійшли понад 153 млн грн як оплату купівлі іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.

"Отримавши дохід, він зобов’язаний був в період з січня по травень 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з цієї суми. Однак, ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах – понад 33 млн грн", - пояснили у пресслужбі.

У відомстві також зазначили, що наразі підозрюваному обирається запобіжний захід.

Нагадаємо, Національна поліція 20 серпня направила ексвласнику "Дельта Банку" (перебуває у стадії ліквідації) Миколі Лагуну повістку про виклик на допит.

Офіс генпрокурора підозра банки суд гроші
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »