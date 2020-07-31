Заступника мера Черкас Ботнара хотіли облити кислотою і розчленувати, – слідство

Стали відомі подробиці замовного вбивства заступника мера Черкас, яке попередили правоохоронці

Стали відомі подробиці замовного вбивства заступника мера Черкас, яке попередили правоохоронці

Фото: ДБР

У Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднили ухвалу щодо обрання запобіжного заходу депутату Черкаської міської ради Максиму Шадловському, якого підозрюють в організації замовного вбивства заступника міського голови Юрія Ботнара.

Про це пише RegioNews з посиланням на ЄДРСР.

Відповідно до тексту ухвали, на початку травня цього року Шадловський із мотивів особистої неприязні запланував злочин та доручив особі, чиє ім’я поки залишається невідомим, знайти виконавця вбивства. Із цією метою 15 та 21 травня він зустрівся з організатором та пообіцяв йому $1,5 тисячі винагороди. Надалі цей чоловік повідомив правоохоронні органи про планування злочину.

За даними слідства, Шадловський сам активно долучався до організації злочину, зокрема він нібито зазначив, що найкраще для вбивства підходять автостоянки біля Черкаської міської ради і приміщення Придніпровської райради. Також депутат особисто визначив шляхи втечі з місця вчинення злочину, а також місця приховання речових доказів, а саме сміттєві баки, розташовані на шляху втечі.

15 червня депутат передав організатору завдаток у розмірі $400. Попередньо злочин було задумано скоїти 23 червня після особистої зустрічі Шадловського з Ботнаром, втім інсценування викрадення та вбивства чиновника відбулося через три тижні, а саме 15-го липня.

У той же день організатор передав Шадловському докази виконання замовлення та отримав від нього додатково ще $500, крім того, депутат пообіцяв доплатити з часом ще тисячу доларів.

Як зазначено в ухвалі суду, спочатку злочин планувалося скоїти із використанням кислоти, а потім із відрізуванням частин тіла та розчленуванням Ботнара.

Врахувавши хворобу Шадловського, а також ризики його потенційного переховування від слідства, суддя визначила запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці із можливістю внесення застави. Нині застава за депутата внесена і він перебуває на свободі.

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