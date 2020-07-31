На Рівненщині влаштували бійку майбутні кандидати в мери

Інцидент трапився у місті Костопіль

Інцидент трапився у місті Костопіль

Фото: скрін відео

Відео бійки потрапило у найбільшу інстаграм-спільноту міста Костополя - @panda_pavlik, пише RegioNews.

Політика без правил: побилися потенційні кандидати на пост міського голови Політика без правил: побилися потенційні кандидати на пост міського голови Інцидент трапився на Рівненщині. Нам'яти боки один одному намагалися перший заступник міського голови Костополя Андрій Ткачук та громадський активіст Олександр Вірчик. Подейкують, що обидва хочуть бути новим очільником міста та готуються до прийдешніх виборів. Конфлікт стався через те, що посадовець нібито обмовив опонента. Подейкують, що обидва хочуть бути новим очільником міста та готуються до прийдешніх виборів. Відео бійки потрапило у найбільшу інстаграм-спільноту міста Костополя - @panda_pavlik. Джерело: @rivne1283 Опубліковано Телеканал "Рівне 1" Середа, 22 липня 2020 р.

Містом ширяться чутки, що обидва учасники бійки хочуть бути новим мером міста та готуються до прийдешніх виборів. Однак, як з`ясували поліцейські, чиновник та активіст тривалий час мали неприязні стосунки. Черговий конфлікт переріс у бійку.

Слідчо-оперативна група встановила, що 47-річний житель села Корчів’я наніс удар кулаком в обличчя 34-річному місцевому жителю — посадовцю Костопільської міської ради. Невдовзі із відповідною заявою звернувся до відділу поліції і сам потерпілий.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Слідчі дії тривають. Всі обставини події встановлюються.

До виборів ще далеко. Знав, що буде непросто.... Опубліковано Andriy Tkachuk Вівторок, 21 липня 2020 р.

Один з учасників бійки, Андрій Ткачук, прокоментував конфлікт на сторінці у Facebook. Чиновник вважає, що його опоненти використовують брудні технології і шкодує, що піддався на провокацію.

У коментарі RadioTrek Ткачук також додав, що Вірчик з товаришем, який знімав, провокували його, і що той першим ударив його в обличчя, розбивши губу, і що саме цей момент на відео бійки обрізаний.

Раніше з нагоди Дня міста Андрій Ткачук записав відеоролик, в якому заявив, що балотуватиметься на посаду голови Костопільської об’єднаної громади.

Після цього у місті з’явилося два бігборди Ткачука, які кілька разів обливали фарбою та псували. У момент, коли власник намагався зняти його, й сталася бійка.

Коментарів іншого "бійця", Олександра Вірчика, поки немає.

Нагадаємо, вчора нардеп від "Слуги народу" Андрій Стріхарський влаштував бійку в ресторані .

Також учора в курортному селі Залізний Порт Херсонської області невідомий напав на народного депутата Андрія Одарченка та вдарив його в обличчя.