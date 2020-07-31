Заместителя мэра Черкасс Ботнаря хотели облить кислотой и расчленить, – следствие

Стали известны подробности заказного убийства заместителя мэра Черкасс, которое предупредили правоохранители

Стали известны подробности заказного убийства заместителя мэра Черкасс, которое предупредили правоохранители

Фото: ГБР

В Едином государственном реестре судебных решений обнародовали постановление об избрании меры пресечения депутату Черкасского городского совета Максиму Шадловскому, которого подозревают в организации заказного убийства заместителя городского головы Юрия Ботнаря.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЕГРСР.

Согласно тексту постановления, в начале мая этого года Шадловский из-за личной неприязни запланировал преступление и поручил лицу, чье имя пока остается неизвестным, найти исполнителя убийства. С этой целью 15 и 21 мая он встретился с организатором и пообещал ему $1,5 тысячи вознаграждения. В дальнейшем этот мужчина сообщил в правоохранительные органы о планировании преступления.

По данным следствия, Шадловский сам активно участвовал в организации преступления, в частности он якобы отметил, что лучше всего для убийства подходят автостоянки возле Черкасского городского совета и помещения Приднепровского райсовета. Также депутат лично определил пути бегства с места совершения преступления, а также места сокрытия вещественных доказательств, а именно мусорные баки, расположенные на пути бегства.

15 июня депутат передал организатору задаток в размере $400. Предварительно преступление было задумано совершить 23 июня после личной встречи Шадловского с Ботнарем, впрочем инсценировка похищения и убийства чиновника произошло через три недели, а именно 15-го июля.

В тот же день организатор передал Шадловскому доказательства выполнения заказа и получил от него дополнительно еще $500, кроме того, депутат пообещал доплатить со временем еще тысячу долларов.

Как указано в постановлении суда, сначала преступление планировалось совершить с использованием кислоты, а затем с отрезанием частей тела и расчленением Ботнаря.

Учтя болезнь Шадловского, а также риски его потенциального уклонения от следствия, судья определила меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога. Сейчас залог за депутата внесена и он пребывает на свободе.

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