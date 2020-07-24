"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера

Останні кілька місяців Черкаси постійно перебуваються у центрі уваги національних ЗМІ. Спочатку пресу цікавило протистояння мера міста Анатолія Бондаренка і президента Зеленського через послаблення карантину. А як тільки інтерес став слабнути, журналістам підкинули нову тему – зникнення та ймовірне вбивство заступника очільника міста Юрія Ботнара

Останні кілька місяців Черкаси постійно перебуваються у центрі уваги національних ЗМІ. Спочатку пресу цікавило протистояння мера міста Анатолія Бондаренка і президента Зеленського через послаблення карантину. А як тільки інтерес став слабнути, журналістам підкинули нову тему – зникнення та ймовірне вбивство заступника очільника міста Юрія Ботнара

Кореспондент RegioNews розбирався у перипетіях заплутаної історії та в тому, хто і за що міг замовити лідера обласного осередку ВО "Свобода" Юрія Ботнара.

Що сталося?

Facebook сторінка міського голови Черкас Анатолія Бондаренка давно перетворилася на блог муніципального господарника. Левову частину контенту тут складають різноманітні стріми з локацій, на яких здійснюють ті чи інші ремонтні роботи. На щастя, бюджет обласного центру дозволяє забезпечити належну кількість об'єктів для відповідних включень. Разом з тим 16 липня Анатолій Васильович розмістив у Facebook дещо несподіване повідомлення - зник його заступник Юрій Ботнар. Зі слів Бондаренка, той нібито днем раніше вийшов на якусь зустріч і не повернувся. Міський голова просив усіх небайдужих, хто володів інформацією про місце перебування Ботнара, повідомити про це або його, або місцевих правоохоронців. Сам факт зникнення Бондаренко назвав "прикрим інцидентом”.

Манера допису не давала зрозуміти, наскільки все серйозно. Втім, дуже швидко місцева прокуратура та обласне управління Національної поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу, а саме - "навмисне вбивство”. Паралельно з цим соціальні мережі поповнювались різноманітними дотепними і не завжди коректними коментарями стосовно долі Ботнара, тим самим демонструючи ставлення містян до персони зниклого посадовця.

Хто такий Ботнар?

Юрій Ботнар є представником партії ВО "Свобода”, лідером її обласного осередку, а також обраним від цієї політсили депутатом обласної ради. Посаду заступника міського голови він отримав у лютому 2018 року в результаті переформатування більшості у Черкаській міській раді. Слід зазначити, що разом з посадою Ботнара "свободівці” отримали одразу 5 з 11 місць у виконавчому комітеті міста Черкаси. А ще - повний контроль над двома департаментами – освіти та соціальної політики, а також низкою комунальних підприємств, куди на ті чи інші посади були працевлаштовані володарі "свободівських” партійних квитків, а також наближені до них люди. Крім того, секретарем міської ради став на той час ще член "Свободи” Ярослав Нищик.

Ця команда - переважно молодих та малодосвідчених тепер уже чиновників на чолі з Ботнаром систематично потрапляла у різноманітні скандальні ситуації, пов'язані переважно із реалізацією власних амбіцій та інтересів. Все це підігрівалося різкою манерою комунікації політиків як у реальному житті, так і у віртуальному просторі. Очевидно, відповідна риторика домінувала і під час непублічних розмов і бесід у кулуарах міської влади. Як наслідок, антирейтинг цієї політичної сили зріс у рази, у той час як рівень політичної підтримки обвалився до рівня, що навіть теоретично не дозволяє претендувати на оновлення власних мандатів під час майбутніх місцевих виборів.

Екссекретер міської ради Ярослав Нищик та колишній член ВО "Свободи”, який після тривалого конфлікту із Ботнаром був вимушений покинув лави партії. У день зникнення свого колишнього однопартійця на своїй сторінці у Facebook написав: "Юрко (Ботнар - ред.) за весь час перебування на посаді заступника міського голови не зробив жодного вчинку чи не вів жодної справи, за яку викрадають, чи, не дай Бог, щось більше. Він волів, щоб всі стрьомні питання за нього вирішував хтось інший. Максимум претензій, який міг бути до нього за його вчинки на посаді - обмежився б ляпасом.”

Втім, подальші події того дня змусили Нищика дещо відкоригувати свій допис, зазначивши, що він був неправий. Ввечері 16 липня Державне бюро розслідувань повідомили про те, що Юрій Ботнар став об'єктом замовного вбивства. Та завдяки вдалим діям правоохоронців чиновник не постраждав. Слідчим одразу ж вдалося затримати і ймовірного замовника злочину - одного з депутатів місцевої ради. Мотиви - особиста неприязнь та перерозподіл сфер впливу.

Хто такий Шадловський і чому він "замовив" Ботнара?

Затриманим депутатом виявився Максим Шадловський, що обирався до міської ради за списком Партії вільних демократів, але влітку 2017 року був виключений з неї за зміну політичних поглядів. Разом із частиною інших депутатів Партії вільних демократів Шадловський потрапив у сферу політичного впливу відомого у місті політика та бізнесмена Михайла Бінусова. Втім останній був розстріляний у власному гаражному кооперативі досі невстановленим кілером. Аби вберегти Шадловського у власній політичній обоймі, міський голова Анатолій Бондаренко призначив депутата заступником очільника департаменту освіти та гуманітарної політики. Кар'єра Шадловського на цій посаді ознаменувалась підозрою у вчинені кримінального злочину, а саме - підробленні документів, пов'язаних із закупівлею обладнання для однієї зі спортивних шкіл міста. Депутат і досі офіційно перебуває у статусі підозрюваного у цій справі, яка тягнеться вже більше двох років і зараз слухається одним із місцевих судів.

У 2018 році Шадловський фактично позбувся керівної посади у департаменті освіти, куратором якої став Юрій Ботнар. Крім цього, депутат майже рік провів на лікарняному у зв'язку з тяжкою хворобою. Згодом його взагалі перевели на посаду старшого спеціаліста, для чого навіть були внесені зміни до структури департаменту. Реальний політичний вплив Шадловського звівся до нуля. Його цінність як депутата вже не грала особливої ролі.

Втім, 20-го липня на пресконференції Юрій Ботнар розповів, що Шадловський разом зі ще одним депутатом міської ради Олексієм Романовим і заступницею міського голови Людмилою Бордунос нібито були політичним дахом для підприємства "Нова якість”. Ця фірма у Черкасах є фактичним монополістом в обслуговуванні багатоквартирних будинків міста, а також займається вивезенням негабаритного сміття. Відповідний статус фірма здобула завдяки проведеному конкурсу, результати якого затвердив виконавчий комітет, до якого, нагадаємо, входять одразу 5 представників політичної сили ВО "Свобода" та сам Ботнар. Проте наростаюча різка критика дій компанії-управителя, а також незадоволення населення встановленими тарифами змусили міську владу вже у 2020 замислитися про розірвання угоди з компанією. Саме ці дії, на думку Ботнара, могли слугувати причиною "замовлення” його вбивства.

Тут одразу варто зазначити, що уклавши будь-які угоди з "Новою якістю”, чиновники не мають можливості їх розірвати в односторонньому порядку. Цей факт добре відомий як кожному юристу-початківцю, так і самим посадовцям, що намагаються пригальмувати зростання соціальної напруги напередодні місцевих виборів.

Наявність будь-яких мотивів для "замовлення” Ботнара оперативно відкинув і керівник "Нової якості” Андрій Бортник. Він також розповів про юридичну нікчемність будь-яких теперішніх дій місцевої влади, направлених на розірвань угод з його компанією.

Теоретично, відділяючи об'єктивні факти від політичних заяв та емоцій, варто зазначити, що підстави та мотиви для скоєння злочину з боку Шадловського могли бути. Проте їх навряд чи можна пов’язувати із діяльністю будь-яких комерційних структур. Модель поведінки Юрія Ботнара та його політичної команди нівелює навіть потенційну загрозу для будь-якого серйозного бізнесу в місті, пов'язаного із коштами місцевого бюджету. Не говорячи вже про злочинний світ, причетність якого до замовлення власного вбивства також озвучив чиновник. Щоправда складно уявити ситуацію, коли досвідчені та організовані кримінальні елементи для реалізації своїх злочинних намірів залучають старшого спеціаліста департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, нехай навіть і з депутатський мандатом. Деталі має встановити слідство. Нині Шадловському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вчора ввечері за депутата внесли 630 тисяч гривень застави і він вийшов на свободу. А що далі? На це питання відповість слідство.