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07 липня 2020, 12:32 2

Нардеп Дубінський створив затор у Києві через зйомку проморолика

07 липня 2020, 12:32 2
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Один з можливих кандидатів у мери Києва у годину пік поставив свій джип посеред Південного мосту
Один з можливих кандидатів у мери Києва у годину пік поставив свій джип посеред Південного мосту
Фото: Олександр Дубінський Facebook
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Голова Київської обласної організації «Слуги народу» Олександр Дубінський знімав проморолик для своєї передвиборчої кампанії на столичному Південному мосту, чим спричинив дорожній затор.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Бабель".

Як повідомив "Бабелю" один з читачів, нардеп влаштував зйомки в годину пік. Посередині проїжджої частини Дубінський зі знімальною групою поставив свій зелений позашляховик "Mercedes-Benz G-Class", а сам пересів на велосипед.

Сам нардеп написав у своїй Facebook-групі, що проводив "велоексперимент у столиці туйових велодоріжок", рухаючись з Позняків до вулиці Пушкінської "за веломаршрутом, якого немає". Про затор Дубінський у дописі не згадав.

Продолжаем вело-эксперимент в столице туйовых велодорожек. Сегодня едем с Позняков до улицы Пушкинской по веломаршруту, которого нет #Дубинизмы

Опубліковано Dubinsky.pro Понеділок, 6 липня 2020 р.

Качусь к победе #Дубинизмы

Опубліковано Dubinsky.pro Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, 4 липня Дубінський приїхав у центр Києва на "Лексусі" знімати відео, як він їздить велосипедом.

вибори Київ Слуга народа авто нардеп піар Дубінський Олександр
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