Нардеп Дубінський створив затор у Києві через зйомку проморолика

Один з можливих кандидатів у мери Києва у годину пік поставив свій джип посеред Південного мосту

Один з можливих кандидатів у мери Києва у годину пік поставив свій джип посеред Південного мосту

Фото: Олександр Дубінський Facebook

Голова Київської обласної організації «Слуги народу» Олександр Дубінський знімав проморолик для своєї передвиборчої кампанії на столичному Південному мосту, чим спричинив дорожній затор.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Бабель".

Як повідомив "Бабелю" один з читачів, нардеп влаштував зйомки в годину пік. Посередині проїжджої частини Дубінський зі знімальною групою поставив свій зелений позашляховик "Mercedes-Benz G-Class", а сам пересів на велосипед.

Сам нардеп написав у своїй Facebook-групі, що проводив "велоексперимент у столиці туйових велодоріжок", рухаючись з Позняків до вулиці Пушкінської "за веломаршрутом, якого немає". Про затор Дубінський у дописі не згадав.

Продолжаем вело-эксперимент в столице туйовых велодорожек. Сегодня едем с Позняков до улицы Пушкинской по веломаршруту, которого нет #Дубинизмы Опубліковано Dubinsky.pro Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, 4 липня Дубінський приїхав у центр Києва на "Лексусі" знімати відео, як він їздить велосипедом.