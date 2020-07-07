Нардеп Дубінський створив затор у Києві через зйомку проморолика
Голова Київської обласної організації «Слуги народу» Олександр Дубінський знімав проморолик для своєї передвиборчої кампанії на столичному Південному мосту, чим спричинив дорожній затор.
Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Бабель".
Як повідомив "Бабелю" один з читачів, нардеп влаштував зйомки в годину пік. Посередині проїжджої частини Дубінський зі знімальною групою поставив свій зелений позашляховик "Mercedes-Benz G-Class", а сам пересів на велосипед.
Сам нардеп написав у своїй Facebook-групі, що проводив "велоексперимент у столиці туйових велодоріжок", рухаючись з Позняків до вулиці Пушкінської "за веломаршрутом, якого немає". Про затор Дубінський у дописі не згадав.
Продолжаем вело-эксперимент в столице туйовых велодорожек. Сегодня едем с Позняков до улицы Пушкинской по веломаршруту, которого нет #ДубинизмыОпубліковано Dubinsky.pro Понеділок, 6 липня 2020 р.
Качусь к победе #ДубинизмыОпубліковано Dubinsky.pro Понеділок, 6 липня 2020 р.
Нагадаємо, 4 липня Дубінський приїхав у центр Києва на "Лексусі" знімати відео, як він їздить велосипедом.