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07 липня 2020, 12:16 4

Мерія Києва закупила півтори тисячі іменних годинників

07 липня 2020, 12:16 4
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Вартість покупки – 3,7 мільйона гривень
Вартість покупки – 3,7 мільйона гривень
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Апарат Київської міської державної адміністрації (КМДА) закупив у ТОВ “Київський годинниковий завод” півтори тисячі іменних годинників Київського міського голови марки Kleynod.

Згідно системи державних закупівель ProZorro, підрядник повинен поставити 875 чоловічих і 625 жіночих годинників, ціна за одиницю – 2,05 тис. грн, пише RegioNews.

Сума угоди склала 3,69 млн гривень. Перші 200 годинників мають поставити протягом місяця, а решту – до 21 грудня 2020 року.

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Київ бюджетні кошти мер закупівля КМДА
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