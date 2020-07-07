Мерія Києва закупила півтори тисячі іменних годинників
Вартість покупки – 3,7 мільйона гривень
Вартість покупки – 3,7 мільйона гривень
Апарат Київської міської державної адміністрації (КМДА) закупив у ТОВ “Київський годинниковий завод” півтори тисячі іменних годинників Київського міського голови марки Kleynod.
Згідно системи державних закупівель ProZorro, підрядник повинен поставити 875 чоловічих і 625 жіночих годинників, ціна за одиницю – 2,05 тис. грн, пише RegioNews.
Сума угоди склала 3,69 млн гривень. Перші 200 годинників мають поставити протягом місяця, а решту – до 21 грудня 2020 року.
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