Кандидат у мери Черкас Віктор Євпак припинив перемовини про співпрацю з "Слугою народу"

Євпаку не подобається партійна концепція відбору кандидатів у мери

Євпаку не подобається партійна концепція відбору кандидатів у мери

Фото: Віктор Євпак Facebook

Один з основних опонентів чинного мера Черкас Анатолія Бондаренка на майбутніх місцевих виборах відмовився від співпраці з партією «Слуга народу»

Про це Віктор Євпак розповів у відеозверненні до черкащан на своїй сторінці у Facebook.

Ніколи не приховував, що розглядав серед партнерів і партію "Слуга народу”, як найретинговішу на сьогодні. Мушу констатувати: досвід показав, що подібні перемовини для "Слуги народу” не є актуальними. У їхньому міському штабі недавно заявили, що нові незаплямовані люди втратили свою актуальність і час повертатися до "крєпких хазяйствєнніків”. Плюс до цього я виявив "квоти нардепів” у списках СН і решту всього того, що ми так "любимо”, - поділився Віктор Євпак.

Далі майбутній кандидат сказав, що на його думку успіх – "це про добір фахових і незаплямованих людей, а не про квотування". Тому Євпак вирішив призупинити перемовини з "Слугою народу".

Насамкінець Віктор Євпак додав, що відмова від співпраці зі "Слугами" не означає відмову від участі у місцевих виборах і закликав усіх охочих приєднуватися до його команди.

Як відомо, раніше у "Слузі народу" повідомляли, що ведуть перемовини з Віктором Євпаком та нардепом-шоуменом Олександром Скічком щодо балотування у мери Черкас від пропрезидентської партії.

Важлива інформація щодо майбутніх виборів до Черкаської міської ради і моєї участі в них. Друзі, як ви знаєте, останні... Опубліковано Віктором Євпаком Понеділок, 6 липня 2020 р.

Довідка:

Віктор Євпак народився 7 червня 1985 року у Черкасах.

Закінчив Першу міську гімназію міста Черкаси.

У 2006 році завершив із відзнакою навчання у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Право".

Після завершення виграв грант та поїхав на навчання у Центральноєвропейському університеті, де вивчився на юриста. У Будапешті працював над докторською дисертацією, однак повернувся в Україну.

У Києві заробляв гроші перекладом. Під час Помаранчевої революції зробив сайт і вів блог, де висвітлював події з Майдану. Після революції поїхав до США на три місяці. Повернувшись в Україну, почав працювати в американській компанії віддалено.

З 2009 року Євпак очолює компанію eKreative. Станом на серпень 2019 року компанія є однією з найбільших ІТ-фірм Черкас, у якій працюють понад 150 осіб. eKreative спеціалізується на розробці додатків, сайтів та онлайн-систем. Найвідоміші стартапи компанії – Kidslox, FoodHacker, MapaMagic.

У 2015 році Віктор Євпак очолив громадське об'єднання "Нові люди", яке фінансує проекти, спрямовані на розвиток міста, а також проводить власні заходи, що об'єднують людей із новим баченням розвитку Черкас.

У 2017 році Віктор Євпак став співзасновником ГО Cherkasy IT Cluster, мета якою є розвиток ІТ сфери у Черкасах, а 2018 року став учасником проєкту "Нові лідери" та увійшов зі своїм проєктом Є-ФОП у топ-100.

IT-компанія Віктора Євпака віддає весь прибуток на благодійність. Фірма працює за британською моделлю CIC (Community interest company), тобто, виплачується зарплата, а все, що залишається після цього, йде на різні проекти. Так у 2014 році компанія забезпечувала їжею всіх ВПО у Черкасах.

Під час виборів Президента України 2019 року координував ініціативу "Чесні вибори", яка об'єднала близько сотні волонтерів-спостерігачів.

У 2019 балотувався в народні депутати України по одномандатному округу № 194 від партії "Голос". За результатами голосування посів друге місце, набравши 11,2 % голосів.

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