На Житомирщині призначили нового керівника обласної поліції

Родина нового керівника місцевої поліції має мільйонні статки

Родина нового керівника місцевої поліції має мільйонні статки

Про це повідомила пресслужба ГУНП, пише RegioNews.

Олексій Руденко висловив сподівання, що новий керівник, який є вихідцем з оперативних служб, швидко увійде у курс справ в області. Він подякував за роботу на Житомирщині Сергію Крупєю, який нині продовжить службу в апараті Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

Довідка:

Юрій Олійник народився 13 січня 1985 року у Вінниці.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2003 році курсантом Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ, який закінчив у 2006, а у 2008 році - Одеську національну юридичну академію.

У період з 2006 по 2016 роки працював на різних посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління захисту економіки у поліції Одеської та Київської областей, Південно-західної залізниці та м. Києва.

У 2016 був призначений начальником управління захисту економіки (з 2019 – Управління стратегічних розслідувань) у Вінницькій області.

У декларації Юрія Олійника за 2019 рік вказано, що в його власності є квартира загальною площею 45 кв.м у селі Фонтанка Лиманського району Одеської області. На праві безоплатного користування є будинок площею 67 кв.м у Вінниці, який належить Олійнику Миколі Володимировичу.

Його дружині Наталії Олійник належить земельна ділянка площею 1037 кв.м. у селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, де знаходиться й недобудований дачний будинок площею 228 кв.м. Також дружині належить 25% квартири у місті Южне Одеської області та нежитлове приміщення площею 140 кв.м у Києві, вартістю 1,8 млн грн.

Власного автомобіля родина не має. Із січня 2019 року дружина Олійника безоплатно користується Mercedes-Benz GLE 250D 4 MATIC.

Торік за основним місцем роботи в Департаменті захисту економіки Нацполіції України Юрій Олійник отримав 229,4 тисячі грн зарплати та ще 60,6 тисяч - у Департаменті стратегічних розслідувань.

Дружина отримала 50,7 тисяч грн зарплати в ТОВ "Вектор Різі" і 920,4 тисячі грн доходів від зайняття підприємницькою діяльністю. Разом з тим, Наталії Олійник виплатили 61,2 тисячі грн процентів від АТ "Тамскомбанк" та 20,9 тисяч грн допомоги при народженні дитини.

Готівкою Юрій Олійник декларує 41 тисячу доларів, його дружина – 100 тисяч грн. Також у АТ "Тамскомбанк" у неї зберігається ще 497 тисяч. грн.

Нагадаємо, нещодавно новим начальником вінницької поліції став Іван Іщенко