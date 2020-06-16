На Житомирщині призначили нового керівника обласної поліції
16 червня заступник голови Національної поліції України Олексій Руденко представив нового керівника Головного управління Нацполіції в Житомирській області Юрія Олійника.
Про це повідомила пресслужба ГУНП, пише RegioNews.
Олексій Руденко висловив сподівання, що новий керівник, який є вихідцем з оперативних служб, швидко увійде у курс справ в області. Він подякував за роботу на Житомирщині Сергію Крупєю, який нині продовжить службу в апараті Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.
Довідка:
Юрій Олійник народився 13 січня 1985 року у Вінниці.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2003 році курсантом Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ, який закінчив у 2006, а у 2008 році - Одеську національну юридичну академію.
У період з 2006 по 2016 роки працював на різних посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління захисту економіки у поліції Одеської та Київської областей, Південно-західної залізниці та м. Києва.
У 2016 був призначений начальником управління захисту економіки (з 2019 – Управління стратегічних розслідувань) у Вінницькій області.
У декларації Юрія Олійника за 2019 рік вказано, що в його власності є квартира загальною площею 45 кв.м у селі Фонтанка Лиманського району Одеської області. На праві безоплатного користування є будинок площею 67 кв.м у Вінниці, який належить Олійнику Миколі Володимировичу.
Його дружині Наталії Олійник належить земельна ділянка площею 1037 кв.м. у селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, де знаходиться й недобудований дачний будинок площею 228 кв.м. Також дружині належить 25% квартири у місті Южне Одеської області та нежитлове приміщення площею 140 кв.м у Києві, вартістю 1,8 млн грн.
Власного автомобіля родина не має. Із січня 2019 року дружина Олійника безоплатно користується Mercedes-Benz GLE 250D 4 MATIC.
Торік за основним місцем роботи в Департаменті захисту економіки Нацполіції України Юрій Олійник отримав 229,4 тисячі грн зарплати та ще 60,6 тисяч - у Департаменті стратегічних розслідувань.
Дружина отримала 50,7 тисяч грн зарплати в ТОВ "Вектор Різі" і 920,4 тисячі грн доходів від зайняття підприємницькою діяльністю. Разом з тим, Наталії Олійник виплатили 61,2 тисячі грн процентів від АТ "Тамскомбанк" та 20,9 тисяч грн допомоги при народженні дитини.
Готівкою Юрій Олійник декларує 41 тисячу доларів, його дружина – 100 тисяч грн. Також у АТ "Тамскомбанк" у неї зберігається ще 497 тисяч. грн.
Нагадаємо, нещодавно новим начальником вінницької поліції став Іван Іщенко