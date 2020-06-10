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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 червня 2020, 10:51 10

Секретар Черкаської міської ради Ярослав Нищик написав заяву про звільнення

10 червня 2020, 10:51 10
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Нищик також вирішив скласти повноваження депутата міської ради
Нищик також вирішив скласти повноваження депутата міської ради
Фото: Про все
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Сьогодні, 10 червня, під засідання виконавчого комітету секретар Черкаської міської Ярослав Нищик повідомив, що звернувся до міського голови з офіційною заявою про складання повноважень.

Про заяву Нищика повідомляють черкаські ЗМІ, пише RegioNews.

Сьогодні я написав заяву на ім’я міського голови Черкас Анатолія Бондаренка з проханням звільнити мене з посади секретаря Черкаської міської ради, - повідомив Нищик. - Крім того, я звернувся з відповідною заявою до Територіальної виборчої комісії про складення повноважень депутата міської ради.

Детальну причину такого рішення депутат не повідомив, лише сказав, що " хто уважний, той зрозуміє".

Нагадаємо, Ярослав Нищик обраний до міської ради від ВО "Свобода”.

У лютому 2018 року його обрали секретарем міської ради.

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