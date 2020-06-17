Заместитель мэра Черкасс объяснила, почему уходит с должности

Решение Людмилы Бордунос уйти с поста созрело несколько месяцев назад

Решение Людмилы Бордунос уйти с поста созрело несколько месяцев назад

Фото: Людмила Бордунос Facebook

Об этом в комментарии изданию "ВиЧЕрпно" отметила сама Людмила Бордунос, пишет RegioNews.

Чиновница рассказала, что знала о том, что на рассмотрение сессии черкасского городского совета хотят вынести проект решения о ее отставке. Бордунос также заявила, что группа депутатов хочет поставить вместо нее другого заместителя.

О том, что депутат Сергей Тищенко подал проект, заместителю мэра также было известно ранее.

... На вторник был запланирован исполком по рассмотрению бюджетного вопроса. Когда мне позвонил коллега и спросил, буду ли я голосовать за бюджет, я сказала "нет". За бюджет в том виде, в котором он предлагался, голосовать нельзя было. После этого, через несколько часов публикуется данный проект решения. Я это воспринимаю как метод шантажа", - рассказала Бордунос.

Отметим, вчера, 16 июня,заместитель городского головы Черкасс Людмила Бордунос написала заявление на увольнение по собственному желанию. Свое решение она обосновала тем, что не хочет больше принимать участие в принятии политиканских решений.

Напомним, заявление о сложении депутатских полномочий и полномочий секретаря городского совета написал и Ярослав Нищик.