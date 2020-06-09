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09 червня 2020, 13:41 7

Венедиктова: основна версія слідства смерті нардепа Давиденка - це самогубство

09 червня 2020, 13:41 7
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В Офісі генпрокурора вивчають різні версії смерті нардепа
В Офісі генпрокурора вивчають різні версії смерті нардепа
Фото: з відкритих джерел
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Генпрокурор Венедіктова Ірина заявила, що відповідь про смерть народного депутата Валерія Давиденка дасть слідство.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українським новинам", передає RegioNews.

Вивчаються різні версії. Я думаю, що відповідь дасть слідство", - зазначила вона.

Венедиктова додала, що на даний момент основною версією є самогубство.

Раніше повідомлялося, 23 травня, у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденко, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.

Поліція почала розслідувати справа про загибель народного депутата України Валерія Давиденко за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.

Офіс генпрокурора смерть депутат Ірина Венедіктова Валерій Давиденко
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