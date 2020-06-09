Вибух у квартирі депутата на Дніпропетровщині міг бути спробою самогубства
Причиною вибуху в одній з багатоповерхівок у Новомосковську Дніпропетровської області, який стався сьогодні вранці, 9 червня, могла бути спроба самогубства власника
Про це йдеться у сюжеті ТСН, пише RegioNews.
Як повідомляється, до такого висновку правоохоронці прийшли після того, як стало відомо, що витоку газу у помешканні не було.
Тому в поліції припустили, що причиною вибуху у квартирі могла бути спроба суїциду її власника.
Крім того, ударна хвилі зруйнувала стіни між квартирами, через що інших мешканців будинку довелося евакуювати.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 червня на Дніпропетровщині стався вибух у квартирі депутата міськради.