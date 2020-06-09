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09 червня 2020, 14:42 16

Вибух у квартирі депутата на Дніпропетровщині міг бути спробою самогубства

09 червня 2020, 14:42 16
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Таку версію розглядають правохоронці з`ясувавши, що витоку газу в будинку не було
Фото: ГУ ДСНС Дніпропетровської області
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Причиною вибуху в одній з багатоповерхівок у Новомосковську Дніпропетровської області, який стався сьогодні вранці, 9 червня, могла бути спроба самогубства власника

Про це йдеться у сюжеті ТСН, пише RegioNews.

Як повідомляється, до такого висновку правоохоронці прийшли після того, як стало відомо, що витоку газу у помешканні не було.

Тому в поліції припустили, що причиною вибуху у квартирі могла бути спроба суїциду її власника.

За попередніми даними, там проживав колишній депутат Новомосковської міської ради Володимир Андрєєв. Внаслідок події його доправили до лікарні з важкими опіками.

Крім того, ударна хвилі зруйнувала стіни між квартирами, через що інших мешканців будинку довелося евакуювати.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 червня на Дніпропетровщині стався вибух у квартирі депутата міськради.

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