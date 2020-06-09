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09 червня 2020, 13:43 17

Співробітники "Антонова" мітингують проти керівництва "Укроборонпрому"

09 червня 2020, 13:43 17
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Сотні співробітників ДП "Антонов" сьогодні вранці, 9 червня, вийшли на протести проти дій керівництва держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky News, пише RegioNews.

Як повідомила виданню Delo.ua одна з працівниць заводу, працівники проти рішень, які приймає "Укроборонпром" без їх участі.

Протестувальники стурбовані тим, що "Укроборонпром" "знищує науково-технічні роботи заводу". На сьогоднішній день "Антонов" вже 6 років не отримує замовлення на будову літаків, наголосили учасники мітингу.

Згідно із законодавством, надавати замовлення — завдання "Укроборонпрому", нагадали в колективі ДП "Антонов".

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня після перевірки підприємства керівництво "Укроборонпрому" вирішило змінити президента ДП "Антонов". Тимчасовим виконуючим обов'язки призначений Олександр Лось, віце-президента з проектування.

Напередодні комісія ДК "Укроборонпром" завершила перевірку ДП "Антонов" і передала матеріали за її результатами в Службу безпеки України і Національного агентства з питань запобігання корупції.

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