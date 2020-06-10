Секретарь Черкасского горсовета Ярослав Нищик написал заявление об увольнении
Сегодня, 10 июня, в ходе заседания исполнительного комитета секретарь Черкасской городской Ярослав Нищик сообщил, что обратился к мэру с официальным заявлением о сложении полномочий.
О заявлении Нищика сообщают черкасские СМИ, пишет RegioNews.
Сегодня я написал заявление на имя городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко с просьбой освободить меня с должности секретаря Черкасского городского совета,, - сообщил Нищик. - Кроме того, я обратился с соответствующим заявлением к Территориальной избирательной комиссии о сложении полномочий депутата городского совета.
Подробную причину такого решения депутат не сообщил, лишь сказал, что "кто внимательный, тот поймет".
Напомним, Ярослав Нищик избран в городской совет от ВО "Свобода”.
В феврале 2018 года его избрали секретарем городского совета.
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