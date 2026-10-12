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12 жовтня 2026, 15:44

На Буковині прикордонник сховав чоловіка в ніші для запасного колеса

12 жовтня 2026, 15:44
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Фото: Прокуратура України
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На Буковині судитимуть 38-річного прикордонника, якого обвинувачують в отриманні хабаря та сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного до Молдови

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, чоловік з Одещини знайшов у TikTok відео про незаконний перетин кордону за допомогою посередників. Він зв’язався з автором ролика, після чого отримав посилання на Telegram-профіль, де почав домовлятися про виїзд за кордон.

За незаконний виїзд до Молдови з чоловіка вимагали 5,5 тисячі доларів. Він погодився та прибув до Чернівців.

Слідство встановило, що особа, матеріали щодо якої розглядають в окремому кримінальному провадженні, запропонувала прикордоннику 400 доларів за сприяння в проїзді через блокпости Державної прикордонної служби та територіальних центрів комплектування, а також подальшому незаконному перетину державного кордону. Прикордонник погодився на пропозицію.

30 березня 2026 року близько 17:30 він забрав чоловіка в обумовленому місці у Чернівецькому районі та повіз автомобілем до іншого населеного пункту.

Під’їжджаючи до прикордонного блокпоста, водій звернув у лісосмугу та наказав пасажиру сховатися в ніші для запасного колеса в багажнику. Після цього автомобіль пройшов перевірку та продовжив рух у напрямку кордону з Молдовою.

Однак дорогою автомобіль зупинили працівники оперативно-розшукового підрозділу Держприкордонслужби, які викрили протиправну діяльність.

Прикордоннику інкримінують одержання неправомірної вигоди за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України.

За інформацією прокуратури, обвинувачений визнає свою вину. Водночас він продовжив службу в бойовому підрозділі на східному напрямку. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили 23-річного "бізнесмена". Він вирішив заробляти на ухилянтах. Свої послуги він оцінив у 5 тисяч доларів.

Раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

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