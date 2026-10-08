На Одещині за долари "проводили" чоловіків за кордон
На Одещині викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України. Правоохоронці затримали організаторів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Організаторами схеми виявились місцеві жителі: чоловіки віком 38 та 40 років. Вони знайшли "клієнта", який хотів виїхати за кордон, та обіцяли йому допомогу з транспортуванням до кордону з Молдовою та безпечним його перетинанням. За послугу ділки попросили 9 100 доларів.
Затримали організаторів після отримання грошей.
Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.
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