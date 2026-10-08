На Одещині за долари "проводили" чоловіків за кордон

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Організаторами схеми виявились місцеві жителі: чоловіки віком 38 та 40 років. Вони знайшли "клієнта", який хотів виїхати за кордон, та обіцяли йому допомогу з транспортуванням до кордону з Молдовою та безпечним його перетинанням. За послугу ділки попросили 9 100 доларів.

Затримали організаторів після отримання грошей.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.